Frontal-Zusammenstoß forderte vier Verletzte

Wer am Nachmittag auf die falsche Fahrbahn geraten war, uns vor allem warum, muss noch geklärt werden. Alle Insassen mussten vom Roten Kreuz in Spitäler gebrachte werden, die beiden am schwersten verletzten Unfallopfer kamen per Rettungshelikopter ins UKH Linz, beziehungsweise mit Notarztbegleitung ins Steyrer Spital. Alkohol war laut Auskunft der Polizei nicht im Spiel.