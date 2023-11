Babler ruft Delegierten zu: „Wir sind wieder da!“

Andreas Babler hält gerade eine feurige Rede, um die SPÖ auf das Superwahljahr 2024 einzustimmen. Am Nachmittag soll der Traiskirchener Bürgermeister und Bundesrat am Parteitag in Graz als Vorsitzender bestätigt werden. Nach vergangenen Pannen liegt die Latte in mehrerlei Hinsicht ziemlich tief. Verfolgen Sie hier alle Entwicklungen im krone.at-Liveblog!