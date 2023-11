„Massiver Linksruck“: ÖVP/FPÖ zerlegen Babler-Rede

88,76 Prozent für Babler am SPÖ-Parteitag

Babler wurde am Parteitag in Graz am Samstag mit 88,76 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender der SPÖ wiedergewählt. Zum Vergleich: Pamela Rendi-Wagner hatte bei ihrem letzten Antritt vor zwei Jahren nur gut 75 Prozent überzeugt.