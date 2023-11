Andreas Babler fand Brüssel bisher „nicht leiwand“

Babler positionierte sich als Alternative zu Kickl

In seiner Bewerbungsrede positionierte sich Babler am Samstag vor knapp 600 Delegierten und 400 Gästen in der Grazer Messe als einzige Alternative zu einem Kanzler Herbert Kickl (FPÖ). In Sachen EU kündigte er an, am Sonntag ausführlicher darüber sprechen zu wollen.