Jugendlicher griff Rabbiner in Pariser Metro an

Der jüdische Gelehrte war entsprechend gekleidet und wartete am Mittwoch im Gang der Haltestelle La Chapelle auf die Pariser Metro. Dort wurde er von dem Jugendlichen, der laut eigenen Angaben 14 Jahre alt ist und aus Syrien kommt, auf Arabisch angesprochen. Schließlich griff er ihn - ohne ersichtlichen Grund - an und trat ihm in den Rücken.