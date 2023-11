„Damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert“

Einen durchaus ambitionierten Landtagsantrag hat am Donnerstag die Vorarlberger SPÖ eingebracht: „Der Antrag sieht die Errichtung einer eigenen medizinischen Uni vor, um im Ländle Ärztinnen und Ärzte auszubilden“, erläutert Landesparteichef Mario Leiter. Der Personalmangel sei mittlerweile derart frappierend, dass es große Lösungen brauche: „Die Spitäler sind überlastet, Hausärzte finden keine Nachfolge, auf Termine in der Facharztpraxis wartet man in gewissen Fällen über ein halbes Jahr - diese Zustände sind nicht nur für die Patientinnen und Patienten eine Zumutung, sondern belasten auch das Gesundheitspersonal massiv.“ Nachhaltig bewältigen lasse sich das Personalproblem nur, wenn attraktive Arbeitsbedingungen mit einer eigenen Ausbildung im Land kombinieren würden.