88 Prozent des Jahresetats gehen an den Nachwuchs

6 Euro pro Jahr

Im OÖ-Verband beträgt dagegen die Verbandsabgabe für jedes der 16.500 Mitglieder 6 Euro (!) pro Jahr. „Ab 2024 werden es neun sein“, sagt Dauerböck, dem damit Mehreinnahmen sicher sind. Auch will er vom dritten in den zweiten Fördertopf kommen. Und natürlich endlich Sponsoren finden. Doch egal, um wie viel sich das Budget erhöhen wird. Der Großteil davon soll wie bisher in die Nachwuchskader und ins Schulsystem fließen. Der Nachwuchs zählt, der mit Martin Wiegele auch einen Top-Landestrainer hat. Trotz Mini-Budgets!