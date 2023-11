Noch kein Ende in Sicht: „Vakuum Jost lähmt Stadt“

Das Thema Peter Jost und seine Vertragsverlängerung bis 2025 über den Notfallparagraf 73 durch Bürgermeister Christian Scheider findet kein Ende. „Es kann nicht sein, dass die Causa Jost Klagenfurt weiterhin zum Gespött in der Öffentlichkeit macht“, sagt Stadtvize Philipp Liesnig (SP). „Die Gemeindeaufsicht hat in einem Schreiben bestätigt, dass das Vorgehen von Scheider eine grobe Rechtsverletzung ist. Das ist wie die rote Karte. Scheider soll der Farce ein Ende setzen. Jost ist 65; er soll, wie von einem Gemeinderatsbeschluss gefordert, zu Jahresende in Pension gehen. Ich erwarte auch keine Klage von Jost.“