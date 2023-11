Eishockey-Stürmer als Glücksfee für Theatersport

„Ich bin seit kurzem wieder im Training, aber noch nicht am Eis“, sagt Stefan Gaffal von den Black Wings. Der Eishockey-Nationalteamspieler erlitt im September ein Schockmoment: Er war von einem Puck im Nacken getroffen worden, was zu einer Fraktur am Kopf geführt hatte. Die Wirbelsäule blieb verschont, wir berichteten darüber ausführlich.