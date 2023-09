Linzer mit Fraktur im Kopfbereich im Krankenhaus

Nachdem Stefan Gaffal beim 1:4 der Black Wings gegen Pustertal von einem Schlagschuss im Nacken getroffen worden war, musste er – am ganzen Körper zitternd – mehrere Minuten am Eis behandelt und von mehreren Sanitätern abtransportiert werden. Beängstigende Szenen am Sonntag in der Linzer Eishalle. Die die Zuschauer und vor allem die Teamkollegen des 26-Jährigen geschockt zurückgelassen hatten und auch die dritte Pleite in Serie nicht mehr ganz so schlimm erscheinen ließen.