Darum steht Europa jetzt kurz vor einer Asyl-Wende

Es waren Szenen, die man in Deutschland nicht für möglich gehalten hätte. Mitten in Essen marschieren 3000 Demonstranten auf - Frauen und Männer nach Geschlechtern getrennt - und fordern offen ein Kalifat. Zudem treten radikal-islamistische Redner auf. In Berlin zeigt sich ein ähnliches Bild. „Deutschland am Kipppunkt“ - titeln deutsche Boulevardblätter.