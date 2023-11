Bürgermeisterin warnt „offiziell“ vor Einbrechern

Das soziale Netzwerk „Facebook“ nutzt Feld am Sees Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig derzeit für Präventionsarbeit. Die Gemeindechefin warnt dort nämlich in einem Posting vor möglichen Einbrechern. Hintergrund ist, dass sich Bürger mit Beobachtungen an die Bürgermeisterin sowie an die Polizeidienststelle gewendet hätten.