EU kontrolliert politische Werbung strenger

Derzeit steht eine Grundsatzeinigung, der das Plenum des Parlaments und der EU-Ministerrat zustimmen müssen. Den neuen Regeln nach dürfen besonders sensible Daten wie Religionszugehörigkeit, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung gar nicht mehr für politische Werbung genutzt werden. Hintergrund ist die Sorge, dass solche Werbung gezielt missbraucht wird und sich Akteurinnen und Akteure aus Drittstaaten in Wahlen in der EU einmischen könnten.