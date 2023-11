Spatenstich für den Weiterbau der S 10 in Rainbach

2015 wurde die S 10 Mühlviertler Schnellstraße von Unterweitersdorf am Ende der A 7 Mühlkreisautobahn bis Freistadt Nord für den Verkehr freigegeben. Und genau hier - in der Unterflurtrasse beim Kreisverkehr in der nördlichsten Anschlussstelle - erfolgte der Auftakt zum Weiterbau. Gleich in der Nähe beginnt der knapp einen Kilometer lange Tunnel Vierzehn.