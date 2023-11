Neuer Superb: Ist das noch Skoda oder schon Audi?

Auf den ersten Blick sieht es mal so aus. Die Karosserie streckt sich um vier Zentimeter auf gut 4,90 Meter, die Optik ist weit entfernt von progressiv, aber auch nicht langweilig, sondern rundherum stimmig. Die Front duckt sich leicht gen Fahrbahn, die Motorhaube reicht seitlich weit in die Kotflügel hinein. Über die Mitte zieht sich wie im neuen 5er-BMW ein Falz, in dem am vorderen Ende das Logo liegt. Nur eben nicht das von BMW, sondern das von Skoda. Hätten sie die Kühlermaske senkrecht unterteilt, würde man sich noch mehr an die Autos aus München erinnert fühlen.