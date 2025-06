So geht Österreich gegen Shein, Temu & Co. vor

Die riesige Menge an Billig-Paketen bringt Händler unter Druck. Frankreich hat kürzlich ein Gesetz gegen Temu, Shein und Co. beschlossen und will damit der Paketflut etwas entgegensetzen, die EU überlegt Extra-Abgaben. Konsumentenschützer starten in Österreich schon mit Klagen.