„Wettergott“ wird immer wilder und unberechenbarer

Stefan Hochstaffl, Präsident des Österreichischen Bergrettungsdienstes, betont: „Bitte verfallen wir jetzt nicht in Panik und gehen wir weiterhin in die Berge. Wichtig ist und bleibt aber die richtige Vorbereitung und Ausrüstung. Fakt ist, wir haben jetzt schon im Mai und Juni starke Sommergewitter, und auch die Uhrzeiten untertags rücken immer mehr in Richtung Mittag oder früher Nachmittag.“