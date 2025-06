MotoGP in Mugello: Das Sprintrennen ab 15 Uhr LIVE

Findet Bagnaia zur alten Stärke zurück?

Nur ein Saisonsieg bislang, dritter Platz in der Weltmeisterschaft und ein riesiger Abstand zu den beiden Márquez-Brüdern. Die Saison hat sich Francesco Bagnaia wohl anders vorgestellt. Nun will der Italiener bei seinem Heimrennen wieder voll angreifen. In den letzten drei Jahren stand er hier jeweils auf dem Podest, im vergangenen konnte er sogar gewinnen.