Schlimme Tierquäler-Vorwürfe gegen Portugal-Star

Ein Video, das Felix auf Instagram postete sorgt für Riesen-Wirbel. Es zeigt João Felix mit Freunden, wie sie versuchen, einen Hammerhai auf ihr Boot zu ziehen. Das Problem dabei: Hammerhaie sind auf der Liste der „International Union for Conservation of Nature“ als „stark gefährdet“ eingestuft. In Florida ist das Fischen von Hammerhaien deshalb kategorisch verboten!