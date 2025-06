Jungbulle wechselt in die Bundesliga zum GAK

In der abgelaufenen Saison stand der Tennengauer in 25 Zweitliga-Partien für Liefering am Feld. In der sehr erfolgreichen Youth-League-Mannschaft war er einer der Taktgeber im Team von Trainer Daniel Beichler, lief neun Mal auf. Nun kommt er aller Voraussicht nach im GAK-Trikot zu seinem Bundesliga-Debüt. Bei den Bullen bekam er diese Chance – obwohl er im Mai 2024 einen Vertrag unterschrieben hatte – nie.