„Schade, dass der VAR diesmal nicht dabei war!“

Neun Spieler rotiert

„Auf dem schwierigen Boden ist es dann schwierig, einem Rückstand nachzulaufen“, so Scheiblehner, der im Vergleich zum Liga-2:0 über WAC an neun (!) Positionen rotiert hatte: „Nicht eine Entscheidung gegen die anderen, sondern eine für die neu ins Team gekommenen Jungs. Und wir haben auch ein gutes Auswärtsspiel gemacht.“ Seine Mannen kreierten in der Folge aber - selbst nach einem Vierfachtausch nach einer Stunde - offensiv nichts mehr, kassierten hinten durch Reiter das 0:2 (73.). Womit die Cup-Unserie anhält, Blau Weiß auch heuer nicht erstmals ins Viertelfinale einzog.