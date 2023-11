Nächste Schandnacht | Nächstes Lichtermeer

Nächste Schandnacht. Es ist wirklich widerlich, was da in unserem Land passiert: Nach der üblen Halloween-Randale im vergangenen Jahr in Linz zu Halloween heuer am Ende der Halloweennacht, bereits am Allerheiligentag, Brandstiftung im jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofes - das Feuer wurde offenbar an zwei Stellen absichtlich gelegt. Und auch die Außenmauer des Friedhofeingangs war Ziel einer Attacke: Dort sprühten Unbekannte mit rotem Spray ein mehr als ein Meter großes Hakenkreuz sowie „Hitler“ an die Wand. Möglicherweise hat der oder haben die Attentäter den Anschlagszeitpunkt genau in der Halloweennacht gewählt, weil bekannt war, dass die Exekutive heuer nach der vorjährigen „Schandnacht von Linz“ ihre Kräfte auf die Sicherung von Geister-Partys und aggressiven Randalierern konzentrieren würde. So gab es auch tatsächlich am Wiener Stephansplatz einen größeren Einsatz wegen einer nicht angemeldeten Palästinenser-Demo. Die nächste Schandnacht also.