„A Kind of Magic“ und 100 Pferde in Oberösterreich

Dieses Wochenende hält wieder viel Abwechslung in OÖ bereit. Vom sensationellen Austrofred, der in Ried/I. eine mitreißende Kombi aus Lesung und Konzert verspricht, bis zum Martinifest in Oberwang, wo köstliche Kulinarik auf einzigartiges Handwerk trifft. Jede Menge Humor verspricht das Meraner Spektakel in Julbach oder Stefan Leonhardsberger in seinem Kabarett „Ja!“ in Gallspach - es wird also sicher nicht langweilig!