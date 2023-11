Jugend-Übung wurde plötzlich zu einem Ernstfall

So schnell kann es gehen. Es sollte eine abendliche Übung für die jungen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ottnang am Hausruck werden. Man übte den Einsatz der Geräte, und am Ende durften sich auch alle Mitglieder der Jugendgruppe in die Einsatzfahrzeuge setzen. Genau in diesem Augenblick ging der Alarm los – ein Brandverdacht wurde gemeldet.