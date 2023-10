Für Bahnausbau ist keine Milliarde vorgesehen

Trotz des enormen Bedarfs beim Gleisausbau in Vorarlberg fallen dem Ländle gemäß den Plänen der ÖBB weniger als 600 Millionen Euro zu - karge 2,8 Prozent des Gesamtbudgets. Damit ist Vorarlberg das einzige Bundesland mit einer Investitionsmenge unter einer Milliarde Euro, kritisiert IV-Präsident Elmar Hartmann. „Vorarlberg entspricht 4,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, erwirtschaftet 5,2 Prozent des nationalen BIP und hat mit dem Rheintal einen der dichtesten Ballungsräume Europas. Es besteht also kein Zweifel am unglaublichen Bedarf nach einem Gleisausbau!“