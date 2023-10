Opfer bei Messerangriff wohl zufällig ausgewählt

Vor wenigen Tagen soll ein 14-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus in Regensburg ein Kind getötet haben (siehe Video oben). Zudem wurden ein Pfleger und ein Lehrer bei dem Messerangriff verletzt. Es dürfte sich um Zufallsopfer des Jugendlichen handeln, gab die Generalstaatsanwaltschaft am Montagabend bekannt.