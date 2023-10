Ausgebremste Tyrannen in der Römerzeit

Cäsar, ein Tyrann unserer Zeit

Was hat uns Cäsar in Stephan Suschkes Inszenierung hier und jetzt zu sagen? Der Regisseur setzt den Figuren lieber Köpfe auf, die antiken Idealvorstellungen entspringen, statt nach „Befreiern“ und Tyrannen im Zeitgeschehen zu suchen. Davon gäbe es doch genug! Er belässt die Damen in Nebenrollen, anstatt dass sie den Größenwahn der Männer kommentieren.