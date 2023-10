Tirol: Pkw landete nach wildem Überschlag am Dach

Spektakulärer Unfall am Samstagabend auf der Loferer Straße in Waidring (Bezirk Kitzbühel)! Ein Pkw-Lenker (26) kam von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Grünstreifen. Dabei krachte er gegen einen Steinblock, das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und landete am Dach. Drei Personen wurden erheblich verletzt.