ÖFB-U19 ist der EM 2024 einen Schritt näher

Die Österreicherinnen, bei denen Linda Natter und Emilia Purtscher von der SPG Altach/Vorderland in der Startelf standen, gingen bereits in Minute 18 in Führung. Nach einem langen Freistoß aus der eigenen Spielhälfte von Natter schob Almedina Sisic zum 1:0 ein. Der zweite Treffer folgte in der Nachspielzeit von Hälfte eins. Wieder war es Natter, die die Vorarbeit leistete. Ihr Schuss konnte von der polnischen Torfrau nur an die Latte abgelenkt werden, den Abpraller verwertete Valentina Mädl problemlos (45.+3). Knappe 20 Minuten vor Ende erhöhte Alisa Ziletkina nach einer Ecke per Kopf auf 3:0 (71.). Für den 4:0-Endstand sorgte Hanna Fankhauser, die eingewechselte Altacherin traf in Minute 90.