Mit Stroh beladener Lkw brannte lichterloh

In der Fahrerkabine bemerkte der Einheimische starken Rauch und hielt daraufhin seinen Lastwagen, vollgeladen mit Stroh, sofort an. Der 47-Jährige musste feststellen, dass das Stroh Feuer gefangen hatte. Der Versuch, es mittels Feuerlöscher selbstständig zu löschen, verlief erfolglos. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Ladung lichterloh. Die Flammen griffen auf das gesamte Fahrzeug über. Totalschaden. Die Polizei vermutet, dass das Stroh während der Fahrt das Auspuffrohr berührt hatte und es sich so entzündet haben könnte. Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.