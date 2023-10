Einsatz in Tirol: Mutter und Kind aus Inn gerettet

Mit Heli in Klinik geflogen

„Wir waren in rund sieben Minuten vor Ort“, schildert Kaufmann weiter. Der Feuerwehr gelang es, die Frau und ihr Kind aus dem Inn zu bergen. „Anschließend führten wir die medizinische Versorgung durch“, schildert der Einsatzleiter weiter. Mit einem Hubschrauber wurden die beiden „in kritischem Zustand“ in die Innsbrucker Klinik geflogen.