Wie Wien Investoren beim Abkassieren dienlich ist

Preissteigerung um ein Drittel an einem Tag

Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Stadt hat künftige Wertsteigerungen (durch die neue Widmung) vertraglich oft nicht absichern lassen. Ein Beispiel aus dem 22. Bezirk: 2010 verkaufte die Stadt Wien einen ehemaligen Marktplatz um 261.400 Euro an die Wien Holding. Noch am selben Tag verkaufte die Wien Holding das Areal um 350.000 Euro an ein Unternehmen. Preissteigerung innerhalb eines Tages: ein Drittel.