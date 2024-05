ManCity und Arsenal im Fernduell – ab 17 Uhr LIVE

Den Weg dahin wurde dank eines 2:0 gegen Tottenham einmal freigeräumt. Arsenals Hoffnungen in den Nordlondoner Erzrivalen erfüllten sich nicht, der Titelverteidiger schrieb zum achten Mal in Folge in der Liga alle drei Zähler an. Für die Himmelblauen ist es ein gutes Omen. Neunmal ist die Titelentscheidung in der Premier League bisher am letzten Spieltag erfolgt, City war dabei viermal mittendrin und holte auch viermal den Pokal. Nun könnte City als erste Mannschaft im englische Fußball überhaupt vier Meisterschaften in Folge gewinnen.