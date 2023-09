Exklusiver Badeteich wird zur SPÖ-Kommune

Das „Kleingartenverein Sport- und Erholungszentrum Breitenlee“ ist wohl das, was man ein ruhiges, idyllisches Naturparadies nennt. Doch seit ein paar Tagen ist es mit der Ruhe an dem lauschigen Plätzchen im 22. Bezirk vorbei. Ernst Nevrivy, Bezirkschef der Donaustadt, hatte sich dort gemeinsam mit seiner Frau im Jahr 2020 ein Grundstück um 161.700 Euro gekauft. 2021 beschloss der Gemeinderat dann eine Umwidmung in Bauland. Dadurch wurden aus den Kleingärten vollwertige Baugründe. Der Wert verdoppelte sich - wir berichteten. Grundbuchauszüge, die der „Krone“ vorliegen, zeigen aber noch weitere auffällige Eigentümerwechsel in jüngster Zeit - und auch auffällige Gemeinsamkeiten bei den Eigentümern.