Wiener in Bademantel wollte Hund beißen

Messer sichergestellt

Weitere Menschen wurden in der Folge auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Der Österreicher flüchtete daraufhin vom Türkenschanzpark in die Gregor-Mendel-Gasse. Dort nahm die Polizei den 43-Jährigen schließlich gegen 21Uhr fest. Das Taschenmesser wurde ebenfalls sichergestellt, erklärte Sprecher Markus Dittrich. In der Vernehmung gab der Verdächtige an, sich von der Gruppe bedroht gefühlt zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.