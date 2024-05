Rapid Wien gegen TSV Hartberg – ab 17 Uhr LIVE

Der vierte Platz ist fix, ein Sieg soll trotzdem her: Rapid will sich am Sonntag mit drei Punkten im Heimspiel gegen den TSV Hartberg in die Sommerpause verabschieden. „Wir hoffen auf einen versöhnlichen Abschluss, ein Sieg wäre das Schönste, was wir uns selbst und den Fans schenken könnten“, sagte Rapid-Trainer Robert Klauß am Freitag. Die Steirer haben das klare Ziel, die Saison aus eigener Kraft zu verlängern, dafür reicht schon ein Punktgewinn.