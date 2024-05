Bontus holt vor Hyeres Bronze bei Formula-Kite-WM

„Um am Wasser zu performen, muss man fit sein!“

„Man muss körperlich und muskulös da sein, wenn man mit 70 km/h am Wasser fährt. Da müssen die Muskeln so ausgeprägt sein, dass nicht alle Knochen kaputt gehen. Verletzungsprophylaktisch ist es sehr wichtig, dass man gut beinander ist. Um am Wasser zu performen, muss man fit sein, flink sein, immer alles im Gefühl haben.“ Neben der Geschwindigkeit sind auch die Battles ein großes Thema. „Wir fahren ganz knapp nebeneinander, da kommt schon ein bisserl die Angst bzw. das Adrenalin in einem hoch.“