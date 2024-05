Nach Startpleite blicken Fivers bereits nach vorne

Zur Pause stand’s bereits 13:16, danach zwischenzeitlich gar 22:28. „Wenn man in der Deckung und bei den Torhütern nicht gut genug ist, vorne Angriffe und Siebenmeter verhaut, dann wird’s schwierig. Auch mehrere Stangenwürfe haben uns nicht wirklich weitergeholfen“, so Fivers-Coach Peter Eckl, dem Kapitän Kolar wegen Knieproblemen fehlte – ehe in Minute 51 auch Brenneis mit Rot (dritte 2-Minuten-Strafe) „abhanden“ kam.