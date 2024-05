Wenn der Nachbar mehr Klimabonus-Geld erhält

Doch nicht jeder Wiener erhält gleich viel. In 16 Bezirken gibt es deutlich weniger als in den restlichen. Beispiel Kirchfeldgasse an der Grenze zwischen Meidling und Liesing. Bewohner auf der Seite des 23. Bezirks erhalten um 50 Euro mehr als ihre Nachbarn auf der Hetzendorfer Straßenseite. Letztere bekommen demnach nur 145 Euro, weil sie in der Gewessler-Logik eine bessere Öffi-Anbindung haben.