Norwegen gegen Österreich – ab 16.20 Uhr LIVE

Mit vier Punkten und viel Selbstvertrauen geht Österreichs Eishockey-Team bei der WM in die Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt. Die ÖEHV-Auswahl benötigt in Prag einen Sieg aus den zwei Spielen gegen Norwegen am Sonntag (16.20 Uhr) und Großbritannien am Dienstag (12.20 Uhr), um sich aus eigener Kraft einen Platz bei der WM 2025 in Schweden und Dänemark zu holen.