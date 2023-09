Garten von SPÖ-Bezirkschef wurde teurer Baugrund

„Die angesprochene Widmungsänderung war zu diesem Zeitpunkt bereits seit acht Jahren im Gange“, so Nevrivy zur „Krone“. Damit sei auch seitens der Kleingartensiedlung bei potentiellen Käufern geworben worden. Die Widmung wurde in der Bezirksvertretung von allen Parteien einstimmig empfohlen. Eine Einflussnahme auf das Widmungsverfahren, in welcher Weise auch immer, weist er strikt zurück.