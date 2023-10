„Staatsanwalt“ knöpft Frau (79) Tausende Euro ab

Laut Polizei klingelte am Mittwochnachmittag das Telefon bei der 79-Jährigen, die im westlichen Mittelgebirge wohnt. Am anderen Ende der Leitung gab sich der Anrufer als Staatsanwalt aus. „Er behauptete, dass die Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei.“