Mann von Mitbewohner mit Fleischerbeil attackiert

Bereits um 7.15 Uhr in der Früh wurden die Einsatzkräfte zu der Wohnung in Floridsdorf gerufen. Der 29-jährige Mitbewohner wurde bei dem Angriff am Kopf schwer verletzt. Der Tatverdächtige (46) wurde von den Beamten festgenommen, das Opfer in ein Spital gebracht.