Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die freundliche Foxy (zwei Jahre alt) ist eine Mischlingshündin, die sich über ein Zuhause am Land in einem kinderlosen Haushalt freut. Die hübsche Hündin benötigt etwas Zeit, bis sie Vertrauen aufgebaut hat. Das Spazieren an der Leine kennt sie erst seit kurzem und benötigt daher in neuen Situationen noch Unterstützung. Hilfreich wäre für sie ein souveräner Zweithund zur Orientierung, da sie noch nie alleine war. Foxy ist altersentsprechend noch sehr energiegeladen und lernt sehr schnell. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden.