Salzburg-Duo holt 4. Platz bei Rettungshunde-WM

Wintersportler sorgen besser vor als früher

Ist diese bestanden, suchen auch sie in Wäldern, an Flüssen und in den Bergen nach Menschen, die nicht mehr nachhause gekommen sind. Die Sucheinsätze wurden in den letzten Jahren im Sommer mehr und im Winter weniger, schildert Matthias Leinich. Nach vielen Lawinenunglücken wüssten immer mehr Wintersportler: Gerät jemand unter eine Lawine, müssen die Kameraden sofort intensiv suchen. Entsprechend gut sind heute die meisten ausgerüstet und vorbereitet.