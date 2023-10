Autolenker entdeckte schwer verletzten Mopedfahrer

Verheerender Verkehrsunfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Osttirol: Ein 17-jähriger Einheimischer kam in Untertilliach mit seinem Moped zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Ein Autolenker entdeckte schließlich den Jugendlichen und setzte sofort einen Notruf ab.