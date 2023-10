Bei Horror-Crash kamen Lenker mit Schrecken davon

Spektakulärer Unfall am Samstagabend im Tiroler Unterland: In Radfeld im Bezirk Kufstein kollidierten im Bereich einer Kreuzung zwei Autos. Ein Fahrzeug überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und kam am Dach zu liegen. Beide Lenker - ein Rumäne und ein Türke - dürften jede Menge Schutzengel mit an Bord gehabt haben.