Brandstiftung in Mehrparteienhaus: Drei Verletzte

Gegen 1 Uhr erwachte eine 38-Jährige in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße aufgrund starken Rauchgeruchs. Bei einer Nachschau bemerkte sie, dass ein Schuhschrank im Außenbereich der Wohnung direkt neben der Eingangstür brannte. Sie weckte ihren 42-jährigen Lebensgefährten, der mit einem Handfeuerlöscher den Brand bekämpfte. Die Flammen hatten inzwischen auf die Fassade des Hauses übergegriffen. Die abschließenden Löscharbeiten wurden von der Berufsfeuerwehr Graz vorgenommen. Die 38-Jährige, ihr Lebensgefährte und die 13-jährige Tochter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Graz eingeliefert.