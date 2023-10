Es wird langsam ernst mit neuem Lancia-Flaggschiff

Lancia steigt in Stellantis‘ Premium-Olymp auf

Mit dem Übergang vom Fiat- in den Stellantis-Konzern soll Lancia wieder europaweit aufblühen. Die Zukunft der Traditionsmarke sei elektrisch, kündigte Stellantis-Chef Carlos Tavares schon 2021 an. Im Rahmen eines Zehn-Jahres-Plans sollen mehrere neue Modelle vom Stapel laufen und Lancia zusammen mit DS und Alfa Romeo zum Premiumtriumvirat von Stellantis werden. Nicht nur in Italien, sondern in acht europäischen Ländern.