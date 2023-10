SPÖ an Brunner: „Wir können das besser machen“

„Die Hälfte der Mehrausgaben geht in Zukunftsbereiche“, betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach der 90-minütigen Budgetrede seines Finanzministers. Zum einen sei das der von der Regierung ins Leben gerufene Zukunftsfonds, „hier knüpfen wir erstmals Gelder an klare Ziele und Reformen, und bauen somit die Kinderbetreuung aus“. Zum Anderen würden Wohnen, Klima und Umwelt im Fokus stehen. „Wir investieren massiv in Forschung und Entwicklung und die Unis bekommen ein Rekordbudget. Dieses Budget ist ebenso nachhaltig wie zukunftsorientiert - für ein starkes Österreich“, lobte Nehammer.